Auto in fiamme nella notte a Maracalagonis, intervengono i vigili del fuoco

Fiamme a Maracalagonis, i Vigili del Fuoco intervengono per l’incendio di un’auto a in sosta.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari intorno alla mezzanotte in via Marconi a Maracalagonis, per l’incendio di un’auto in sosta. Il tempestivo arrivo della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme alla struttura vicina.

La Sala operativa del 115 ha inviato una squadra di Pronto intervento, che giunta sul posto, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.