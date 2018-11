Auto in fiamme a Siurgus Donigala, intervengono i vigili del fuoco

Siurgus Donigala, i Vigili del Fuoco intervengono per l’incendio di un’autovettura.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas, alle 23:45 circa, in via Utzeri a Siurgus Donigala, per l’incendio di un’auto, dovuto ad un probabile corto circuito.

La Sala operativa 115 ha tempestivamente inviato una squadra di Pronto intervento che all’arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco ulteriori accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Ultima modifica: 27 novembre 2018