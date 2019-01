Auto in fiamme questa mattina in via Nuova a Burcei. La chiamata alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Cagliari è arrivata attorno alle 7, sul posto è intervenuta una squadra che ha domato il rogo. Nonostante il pronto intervento dei pompieri la vettura è stata divorata dalle fiamme. Indagini in corso per risalire alle cause, non si esclude il dolo.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019