In auto con un fucile con matricola abrasa e munizioni: due arresti a Quartucciu

Nell’auto nascondevano un fucile calibro 12, marca Berardelli, con matricola abrasa, varie munizioni e materiale per la caccia di frodo. In manette per detenzione e porto illegale di armi sono finiti questa notte, durante un servizio mirato dei militari dell’aliquota della compagnia di Quartu,¬† in localit√† Sant’Isidoro, a Quartucciu, Roberto Matta, 40 anni, con precedenti di polizia di Selargius, e Damiano Contini, 32 anni con precedenti¬† di Sinnai.¬† I due, al termine delle formalit√† di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Quartu, in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina. (f.m)

Ultima modifica: 8 giugno 2018