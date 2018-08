Automobile in fiamme sulla Provinciale 387, all’altezza del bivio per Settimo San Pietro. La vettura, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco all’improvviso. I passeggeri, stando alle primissime informazioni raccolte, sono riuciti a mettersi in salvo. Un signore è stato visto mentre portava via dalla vettura avvolta dal fumo due seggiolini per bambini.

Traffico in tilt in tutta la zona, a minuti è previsto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Ultima modifica: 31 agosto 2018