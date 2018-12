“Auguri Carbonia”, il piatto-omaggio di chef Fanutza con i colori e sapori della città che compie 80 anni

Un piatto saporitissimo e, allo stesso tempo, unico, interamente dedicato alla città di Carbonia, fresca dei festeggiamenti per i suoi primi ottant’anni di storia. A realizzarlo è uno dei suoi “figli”, Manuele Fanutza. Lo chef, diventato famoso grazie alle infinite “composizioni gustose” che riesce a realizzare utilizzando i funghi, l’ha inventato mettendo in cucina, contemporaneamente, ingredienti e cuore. Si chiama “Auguri Carbonia”, e le recensioni di chi ha avuto la possibilità di assaggiarlo sono tutte eccellenti. Un mix di prodotti “identitari” per la città mineraria, con il territorio che abbraccia il cibo.

Gli ingredienti utilizzati? Eccoli: polenta annerita con riso Venere nero per ricordare il colore del carbone, funghi cardoncelli, ricotta Sirai, pancetta affumicata di Santadi, carciofi di Masainas, crema di ricotta Sirai e un filo di olio extravergine e chips di ortiche.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018