Attenzione a Quartu: da oggi in azione lo Street Control, fotografa in un secondo le tue infrazioni stradali

Attenzione a Quartu: da oggi in azione lo Street Control, fotografa in un secondo le tue infrazioni. Se sei senza assicurazione, senza revisione, se parcheggi in sosta vietata. Si tratta di un sistema composto da una macchina fotografica e da una videocamera a infrarossi, con cui vengono scattate¬† due foto in contemporanea, una alla targa e l’altra alla struttura interna dell’auto, nel raggio di 20 metri. Le foto giungono in tempo reale sul tablet di cui √® dotata la pattuglia.

Ultima modifica: 28 ottobre 2018