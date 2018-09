Attacco hacker a Facebook: violato account a 50 milioni di utenti

2018, annus horribilis per Facebook. Il famoso social network annuncia questo venerdì che un attacco alla sua rete ha rivelato i dati di quasi 50 milioni di utenti. Secondo il New York Times , la compagnia ha scoperto questo problema durante la settimana. Gli hacker hanno sfruttato un difetto di codifica che ha dato loro accesso a questi milioni di account. Gli hacker sono stati in grado di prendere i controlli dell’account utente. Facebook ha rilasciato una dichiarazione per indicare che ha identificato il difetto e ha avvertito le autorità giudiziarie. “Nel pomeriggio di Martedì 25 settembre il nostro team di ingegneri ha scoperto un problema di sicurezza che colpisce quasi 50 milioni di account. Noi prendiamo molto sul serio e vogliamo informare tutti che cosa passato e i passi immediati che abbiamo preso per proteggere la sicurezza delle persone. Le nostre indagini sono ancora agli inizi “, dice l’azienda.Facebook sta anche considerando che potrebbero essere interessati 40 milioni di account in più. “Stiamo anche prendendo le precauzioni necessarie per reimpostare i token di accesso a 40 milioni di account aggiuntivi che sono stati oggetto di una consultazione” Visualizza come “nell’ultimo anno.” “Visualizza come” è una funzionalità che consente agli utenti di vedere come appare il proprio profilo. Se sei stato disconnesso dal tuo account e hai chiesto di tornare, è perché abbiamo scoperto un problema di sicurezza e stiamo prendendo provvedimenti immediati per proteggere le persone su Facebook. “Di conseguenza, circa 90 milioni di persone dovranno ora riconnettersi a Facebook o ad una delle loro applicazioni che utilizzano Facebook Login. Dopo ricollegato, gli utenti riceveranno una notifica nella parte superiore del loro news feed per spiegare cosa successo “, dice Facebook. Questa è un’altra delusione per Facebook che ha sofferto dello scandalo Cambridge Analytica e soffre di una disaffezione del 25% dei suoi membri negli Stati Uniti. Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ancora una volta è la prova che nessuno è immune agli attacchi informatici. La nostra preoccupazione che non venga compromessa ulteriormente la privacy e la sicurezza dei cittadini

Ultima modifica: 28 settembre 2018