Assurdo gruppo Fb per insultare la Sardegna: “Donne sarde, al mare come pecore”

Un nuovo assurdo gruppo Fb per insultare i sardi: decine di lettori scrivono a Cagliari Online per segnalarlo. Frasi choc contro la nostra isola nel fantomatico gruppo chiuso “Sardegna amore mio”: “Mi auguro che Di Maio e Salvini facciano una legge per cancellarvi dalla faccia della terra, Perchè i sardagnoli in Italia non ci servono”, solo una delle frasi più dure. Molte anche le donne che ironizzano pesantemente nei confronti delle ragazze sarde. “Quando Dio creò le pecore prese spunto dai sardi”, altro leit motiv che si commenta da solo. In molti stanno già segnalando il gruppo a Fb perchè venga presto cancellato o messo in condizione di non offendere i sardi. Nella foto, una delle offese più ricorrenti: “Quando una donna sarda va a mare”….una ridicola frase che scatena soltanto indignazione. La pubblichiamo solo per denunciare questa vergogna, sperando che il gruppo venga al più presto oscurato. E in tanti commentano: “Ma molti di questi “continentali” maleducati sono gli stessi che vengono a fare le vacanze da noi?”.

Ultima modifica: 3 giugno 2018