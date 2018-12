Assurda aggressione in Sardegna, picchiata la deputata del M5S Mara Lapia: “Frattura alla costola”

Filtrano altri particolari sull’assurda aggressione alla deputata del M5S in un supermarket a Nuoro: la donna ha una frattura a a una costola. Un gravissimo episodio di violenza in Sardegna contro una parlamentare, contro una donna impegnata in politica.¬† ¬†“Tutta la solidariet√† del gruppo del¬†MoVimento 5 Stelle¬†va alla nostra portavoce brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro – dice il portavoce alla Camnera del Movimento 5 Stelle Francesco d’Uva – Mara √® stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni”.¬†“Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto – ha aggiunto D’Uva – gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni”.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018