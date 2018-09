Assicurazione auto, boom di rincari a Cagliari: il premio costa in media 522 euro

Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, che ha comparato i numeri relativi al mese di agosto di quest’anno, posti in confronto con quelli dello stesso periodo del 2017, analizzando oltre 200mila preventivi, in Sardegna aumentano sensibilmente le tariffe per assicurare la propria auto. Secondo il portale, il premio medio RC auto calcolato nella regione Sardegna è stato di 503, in aumento rispetto a sei mesi fa del 2,10% (492,6 euro). Rispetto allo stesso mese di un anno fa (490,63 euro) la tariffa media fa segnare un +2,52%.

Unico dato positivo per i consumatori è quello relativo alla provincia di Sassari, dove il premio dell’Rc auto è diminuito di oltre il 3%, arrivando a una media di 490 euro. Nell’Isola, è Cagliari, con 522,23 euro, è la provincia sarda in cui l’Rc auto costa di più, seguita da Nuoro (490,19 euro). Oristano, con 385,70 euro, è invece la provincia più economica.

Fonte:Â www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-italia.html

