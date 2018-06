Assemini, svolta-sicurezza nelle scuole: “Un defibrillatore in ogni istituto”

Svolta-sicurezza nelle scuole di Assemini. Il Comune l’aveva già “messo in cantiere” con il bilancio partecipato tanto caro al Movimento 5 Stelle, e adesso l’ha tradotto in realtà: da oggi, in ogni istituto asseminese, è presente un defibrillatore. Per centinaia di alunni è un tassello importantissimo, alla voce “sicurezza” ma anche alla voce “salute”. L’annuncio arriva dal sindaco Mario Puddu.

“Tutto è importante nell’amministrazione di una Città, ma nulla può esserlo più delle scuole, in cui studiano e crescono i nostri figli. E cosa è più importante della salute? Nulla. I defibrillatori in tutte le scuole asseminesi sono l’esemplificazione di questi due concetti e da oggi ogni scuola di Assemini è dotata di un defibrillatore. La ciliegina sulla torta è che tutto questo è avvenuto grazie alla consultazione dei cittadini, avvenuta attraverso il bilancio partecipato”, spiega Puddu. “Un grazie a tutti i cittadini che gli scorsi mesi hanno partecipato e dato il loro proprio contributo con le loro idee e proposte. E un grazie anche a tutti i nostri uffici comunali che hanno collaborato: economico-amministrativo, manutentivo e scolastico”.

Ultima modifica: 4 giugno 2018