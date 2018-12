Assemini, SOS per sette cucciole che cercano casa: chi le adotta?

Sette cucciole di otto mesi cercano casa. Si trovano ad Assemini, Francesca, la ragazza che ha preso in cura la madre abbandonata e incinta delle cagnoline, non può più tenerle. E’ riuscita fino ad ora, ma la situazione si è fatta ormai pesante perché in casa ha già i suoi tre cani e chiede disperatamente aiuto e qualcuno le adotti. “Questa per me è una situazione disperata, – scrive – perchè oltre a non avere la possibilità economica per riuscire a mantenerle e nutrirle adeguatamente, essendo disoccupata e non ricevendo nessuno sostegno ne mantenimento, e con un figlio, anche lo spazio per questi undici cani è inadeguato, avendo solo un piccolo cortile di pochi metri, e anche le condizioni igieniche, per quanto ci impegniamo a pulire, sono al limite.Non so più cosa e come fare, sono disperata, in questa situazione di disagio e quasi degrado e chiedo aiuto urgente per la sterilizzazione e per trovare una soluzione e una sistemazione adeguata per queste sette cucciole”.

Chi fosse interessato può contattare il numero 3473529550

Ultima modifica: 3 dicembre 2018