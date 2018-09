Tre feriti per un incidente stradale sulla strada provinciale 2. Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari stamattina. La squadra dei Vigili, coordinata dalla Sala operativa del 115 su richiesta del Servizio Sanitario di Emergenza del 118, è intervenuta per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza le auto e la strada. I tre feriti sono stato presi in cura dei sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti delle Polizia Municipale.

Ultima modifica: 14 settembre 2018