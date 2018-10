Assemini piange Tamara: “Una mamma dolce, gioiosa e sorridente”

È suo il volto della tragica alluvione. Tamara Maccario, la donna di 44 anni, morta oggi travolta dall’alluvione. In salvo il marito e le tre figlie. si trovavano tutti insieme in auto e lei non ce l’ha fatta. Su facebook tantissimi i messaggi di cordoglio dei parenti e dei conoscenti: “Una ragazza gioiosa e sempre sorridente e dedita alla famiglia”. I Maccario sono una famiglia conosciuta in paese, soprattutto i 4 fratelli della donna, celebri per la passione per il calcio e uno di loro per una storica rivendite di bombole ad Assemini.

“La famiglia Maccario abitava a 100 da casa mia e ci conosciamo da piccoli un po’ con tutti i fratelli, legati tra le altre cose, dalla passione per il calcio ma in linea generale da un rapporti di affetto e amicizia”, spiega Mario Puddu, ex sindaco, “una bella famiglia, numerosa e unita. È un momento molto triste; per tutta la comunità asseminese e quella sarda. In questo momento, dopo aver espresso la mia vicinanza alla famiglia, mando un abbraccio anche alla mia amica Sabrina (la Sindaca) e a tutta la Giunta, tutti molto scossi dalla tragedia; ieri notte erano presenti dal primo all’ultimo momento coi soccorritori, dando conforto alle 3 ragazze appena salvate”.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018