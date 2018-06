Assemini, non câ€™Ã¨ il bis al primo turno per il M5S: sarÃ  ballottaggio col centrodestra

di Paolo Rapeanu

Assemini va al ballottaggio, il prossimo sindaco sarà uno tra Sabrina Licheri (M5S) e Antonio Scano (centrodestra). L’erede di Mario Puddu ottiene 4260 voti e il 44,9 per cento delle preferenze, 3300 per Scano, fermo al 35 per cento. Tra due settimane gli asseminesi torneranno alle urne per scegliere chi dovrà governarli per i prossimi cinque anni. Fuori dai giochi Francesco Lecis (sostenuto dal Pd che arriva appena all’8,9 per cento), Francesco Consalvo e Irene Piras si spartiscono il rimanente dieci per cento delle preferenze.

