Assemini, “Garau perfettamente compatibile”

Alla fine il punto all’ordine del giorno che doveva discutere della presa d’atto da parte del Consiglio Comunale di Assemini, della presunta incompatibilità del consigliere Consigliere Sardista Gigi Garau, si è svolto a porte chiuse. La richiesta avanzata dallo stesso consigliere, per tutelare la privacy dei soggetti interessati e totalmente estranei alle vicende politiche locali, è stata accolta dall’intero consiglio che riunito a “porte chiuse” ha espresso una presa d’atto che di fatto pone fine al polverone sollevato da un articolo apparso sulla stampa locale circa un mese fa.

“Invito il solerte cittadino che ha sollevato la questione, ad uscire dal muretto a secco in cui si è nascosto e possibilmente candidarsi alle elezioni, sempre che non abbia interdizioni dai pubblici uffici e misurarsi con il sottoscritto cosi, con la forza della democrazia e del suffragio popolare.” questo ha dichiarato Gigi Garau che ha proseguito “ho incaricato i miei legali di fare quanto sia nelle loro possibilità per accertare come sia potuta finire delle mani di sconosciuti cittadini, una pratica riservata che riguarda altrettanti cittadini che nulla hanno a che vedere con le vicende politiche” e ancora “chi utilizza questi metodi a scopo di lotta politica offende principalmente la volontà espressa liberamente dagli elettori che mi hanno ancora una volta dimostrato la loro fiducia, Nel consiglio del 15 Novembre sono state fatte affermazioni pesantissime nei miei confronti che esulano dal dibattito politico e s’inquadrano in un’ottica lesiva della mia persona. Ho affidato agli stessi legali di intraprendere tutte le azioni necessarie affinché la mia persona venga tutelata nelle sedi opportune. L’impegno politico che metto in campo da tempo è solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini che vogliono vedere un’evoluzione di crescita positiva della città e non fumose interpretazioni di parte”.

