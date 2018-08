Assemini, furto da record: Fiat 500 rubata dopo soli 4 giorni di proprietà

Un furto da record ad Assemini: auto rubata dopo appena 4 giorni di proprietà, a un “ragazzo che si spacca la schiena per lavorare”. L’allarme arriva da Valeria Pinna, che invita chiunque possa vedere l’auto con questa targa (nella foto) a contattarla tramite la posta di Fb. Il furto della Fiat 500 è avvenuto ad Assemini in via Di Vittorio, all’angolo con via Piave. “Averla acquistata era una piccola grande soddisfazione per il proprietario”, racconta la ragazza che ha chiesto aiuto a Casteddu Online e a Radio Sintony per diffondere il suo appello.

Ultima modifica: 30 agosto 2018