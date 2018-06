Assemini e Elmas, Arpas: “Niente inquinamento. L’aria è pulita”

Niente inquinamento a maggio tra Assemini e Elmas. “Esprimo la massima soddisfazione per i risultati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria, che sono frutto delle misurazioni effettuate dall’Arpas Sardegna mediante i propri laboratori mobili di rilevamento”, commenta Valter Piscedda, consigliere regionale Pd.

“Sappiamo bene infatti quanto l’inquinamento conti sia per l’insorgenza di alcune malattie (pensiamo ai tumori), che in generale per la qualità della vita delle persone. I risultati dell’ultimo monitoraggio”, aggiunge, “in particolare, ci dicono che nelle località di Elmas ed Assemini i valori relativi l’anidride solforosa, il biossido di azoto, l’ossido di carbonio, l’ozono, il PM10, il PM 2,5 e il benzene, durante il mese di maggio 2018 non hanno mai sforato i limiti di legge.

Infine, visto che il monitoraggio è avvenuto nell’ambito del Tavolo Tecnico Fluorsid – in un periodo in cui in molte parti d’Italia si parla di chiusure di fabbriche, come se esistesse un contrasto insanabile che porta alla impossibile coesistenza tra le industrie e l’ambiente – e visto che esso è avvenuto ai margini della più grande area industriale della Sardegna, desidero sottolineare che il futuro che noi vogliamo è quello nel quale le politiche di sviluppo e quelle ambientali possano coesistere ed aiutino ad attrarre investimenti per il benessere della collettività”.

Ultima modifica: 19 giugno 2018