Assemini col vessillo dei Quattro Mori strega la fiera degli olandesi, pazzi per il reality di Ollolai

Dal 10 al 13 Gennaio nei padiglioni della fiera di Utrecht è in corso l’appuntamento annuale denominato Vacantie Burneas, la fiera internazionale del turismo che ogni anno rappresenta un importante momento d’incontro tra offerta e domanda degli operatori turistici di tutto il mondo. Nell’area riservata all’Italia, immancabile lo stand della Regione Sardegna con diversi operatori di spicco.

Presente anche uno stand di una struttura agrituristica di Assemini con ben in vista il vessillo dei quattro mori. L’Olanda si avvicina sempre più alla Sardegna in chiave turistica, complice lo strepitoso successo del reality andato in onda sul principale canale televisivo olandese, ambientato interamente a Ollolai. Quindi la Sardegna non più solo come vacanza estiva ma anche scelta di destinazione definitiva, visti gli incentivi fiscali per i pensionati e le case a 1 euro offerte proprio da alcuni comuni delle zone interne.

