Assemini, brutto incidente nella notte in Corso Africa: coinvolto anche un politico

Brutto incidente nella notte ad Assemini: Corso Africa si conferma la strada dei pericoli. La notizia con le foto è stata data su Fb da Roberta Carta, che racconta in diretta: ” L’incidente è accaduto poco fa, presente l’autoambulanza ed i vigili del fuoco, una ragazza ferita ed un alto esponente di un partito nazionale fortunatamente illeso. L’attuale assetto stradale di Corso Africa purtroppo genera difficoltà circolatorie con le conseguenze spesso deleterie come quest’ultimo incidente. Sarebbe necessaria una revisione dell’intero assetto con l’eliminazione delle varie criticità presenti in tutto il tratto del Corso”. Due le auto coinvolte. (notizia in aggiornamento)