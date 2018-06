Assemini, ecco il nuovo auditorium climatizzato : tre milioni per rifare il trucco alle ex scuole Pintus

Finalmente anche Assemini avrà il suo primo Auditorium, un’opera che fin dal 2009 era stata classificata come “incompiuta”, ma che ora è pronta ad aprire le sue porte.

Si tratta della ristrutturazione del corpo centrale delle “ex scuole Pintus”, in via Cagliari, in stato di abbandono da più di 15 anni e che oggi viene restituita alla comunità asseminese.

Quasi 3.000.000 euro di risorse stanziate per un progetto innovativo strutturato su due piani:

Al piano terra oltre all’Auditorium-Teatro con 450 posti a sedere lungo 280 metri quadri di platea, e un palco semicircolare da 100 metri quadrati con assi di 8 x 15 metri, anche un retropalco con due camerini, servizi igienici, biglietteria, ripostiglio, Punto Bar-ristoro, “coworking” con annesso spazio esterno, gli Uffici di direzione, segreteria, e amministrazione e prevendita, una sala Riunioni per gli addetti.

Al primo piano sarà presente invece una grande sala polifunzionale di 290 metri quadri da 150 posti, e che potrà essere separata per piccoli incontri, esposizioni e convegni, trasformandosi così in due sale, ciascuna da oltre 70 posti.

Climatizzato e posto a norma secondo i migliori standard qualitativi, e abbattendo tutte le barriere architettoniche, la nuova struttura vede finalmente la luce dopo anni di degrado. Assemini infatti è sempre stata priva di spazi adeguati allo svolgimento di manifestazioni culturali. Dopo la demolizione, avvenuta nel 2009, del Corpo centrale delle ex scuole Pintus, i lavori sono stati affidati a varie imprese e più volte sospesi, fino al fallimento dell’impresa che a suo tempo si era aggiudicata la gara d’appalto. Fino ai giorni nostri

L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di consegnare ad Associazioni Culturali, Cooperative e Compagnie la possibilità di usufruire di uno spazio nuovo per “fare cultura”.

Ultima modifica: 5 giugno 2018