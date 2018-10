Assemini, allagato il rifugio di Mimi e Gogò: 40 cani rischiano di morire annegati. Grande paura nella strada dei Canadesi, nella notte Caterina Uccheddu lancia l’allarme: “Serve urgentemente un fuoristrada per raggiungere i quattrozampe che sono in pericolo, le auto non riescono a passare. Vi prego aiutiamoli!”. Chi potesse dare una mano è pregato di chiamare la signora Agnese al 3420278086.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018