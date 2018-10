Asse mediano, scontro politico a Cagliari: “Noi ingegneri zitti? Zedda pensi ai giovani che scappano dalla città”. Giorgio Angius dei Riformatori contro replica così al sindaco Zedda dopo la chiusura della rampa di via dei Valenzani: “Il sindaco che ha fatto tanta opposizione in passato e che si prepara a farne tanta altra nel futuro prossimo in Consiglio regionale dovrebbe apprezzare il ruolo politico della minoranza. Sarebbe stato facile in questa occasione sollevare timori per precedenti “genovesi”, ma non l’abbiamo fatto, proprio perchè la nostra è sempre sta un’opposizione costruttiva e responsabile. Capita a tutti di sbagliare e questa volta è capitato ad un’impresa che ha eseguito male i lavori e a chi doveva controllarla. E’ compito del Sindaco vigilare su questi processi e compito nostro ricordarglielo. Ci auguriamo che il Sindaco, piuttosto che criticare i consiglieri ingegneri di opposizione, voglia spendere meglio le proprie energie per questo fine di consiliatura, ad esempio mettendo in campo nuove idee e nuovi progetti per lo sviluppo della città. Progetti che diano ai giovani cagliaritani la speranza di non dover per forza emigrare”.

