Cagliari, maxi tamponamento sull’asse mediano: 4 auto coinvolte e 2 feriti

Incidente stradale questa sera in viale Marconi. Maxi tamponamento con 4 auto coinvolte. Una Peugeot 107 condotta da una ragazza di 23 anni di Cagliari, mentre percorreva viale Marconi ha tamponato una Mercedes classe A condotta da una donna di 53 anni di Quartu; questa a sua volta, a causa del colpo, andava a tamponare una Renault Clio guidata da un 39enne di Quartu. Infine veniva coinvolta leggermente una Mercedes c250 condotta da un uomo di 63 anni di di Selargius. La conducente della Peugeot ed una passeggera venivano soccorsa dal 118 e trasportate in codice giallo al PS dell’ospedale Marino. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018