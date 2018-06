Ascensori nel caos al Policlinico, la disavventura di una ragazza col nonno malato. A raccontarla a Cagliari Online è Miky Carta: “Volevo portarvi a conoscenza di un fatto accadutomi poche ore fa..

Oggi mi sono recata alla Cittadella Universitaria di Monserra con mio nonno, che ha problemi respiratori, per farci correggere un foglio sbagliato da un loro medico siamo stati sballottati a destra e a sinistra, nel primo spostamento abbiamo preso l’ascensore e siamo rimasti bloccati dentro, abbiamo suonato interrottamente il campanello dell’allarme per mezz’ora e nessuno si è degnato di avvicinarsi, ho avuto la prontezza di chiamare il 115 per farci soccorrere.

Quando per miracolo le porte si sono aperte tutti stavano facendosi i fatti loro e sentendomi in obbligo ho avvisato il personale che incontravo, come risposta mi è stato detto che succede ogni giorno.

Quindi mi chiedo è normale routine che in un ospedale dove ti rechi per essere visitato e dove ti dovresti sentire al sicuro succeda una cosa del genere e che nessuno muova mezzo dito??”

Ultima modifica: 18 giugno 2018