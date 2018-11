Arzana, lo show dei fiumi in piena in Sardegna: il rumore fragoroso del Flumendosa nel VIDEO di Andrea Piras. Whatsapp News Sardegna, notizie dai lettori di tutta l’Isola: continuate a mandarci i vostri contributi al 3807476085. Qui in questo bellissimo VIDEO lo show del Flumendosa tra strade allagate e bellissimi colori….grazie a tutti i lettori!

Ultima modifica: 4 novembre 2018