Articolo 31, il grande ritorno: J-Ax riunisce la storica band e chiama al suo fianco Dj Jad. Una notizia inattesa e bellissima per la musica italiana. Su Fb è arrivato anche l’annuncio di Dj Jad Big Band: “Oggi per me è un giorno di gioia e di grande festa perché ho ritrovato un amico! insieme a lui ho scritto un pezzo di storia della musica italiana e con lui ho condiviso mille avventure e provato forti emozioni. Sono felice anche per tutti i seguaci che con forza in questi anni mi hanno chiesto di riavvicinarmi ad Ax con il sogno di rivederci insieme sul palco. Ebbene questo momento è arrivato sarò presente in occasione dei 5 concerti che J Ax terrà al Fabrique di Milano! Per 5 splendide serate, rivivremo insieme le atmosfere e la magia che solo durante i live degli Articolo 31 si potevano assaporare”.

Qui il link del servizio di Radio Sintony : http://www.sintony.it/news.php?page_id=3127

