Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro: ora staranno nel portafoglio

Dopo le banconote da 5, 10, 20 e 50 euro, la Banca centrale europea (Bce) ha presentato oggi a Francoforte i nuovi biglietti da 100 e 200 euro. Le due nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati ma delle stesse caratteristiche di sicurezza del ‘pezzo’ da 50 euro, come il ritratto nella filigrana e nell’ologramma. A cambiare sono le caratteristiche di sicurezza e soprattutto le dimensioni: ora saranno alte come il 50€ mentre la lunghezza resta invariata. Entreranno quindi piĂą facilmente in un portafoglio di dimensioni standard oltre che facilitare la vita a bancomat e apparecchi per contare i soldi. I nuovi tagli hanno nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con “satellite”, ovvero un simbolo dell’euro (€) che ruota attorno al numero. Oltre agli elementi di sicurezza visibili a occhio nudo, le banconote in euro sono dotate anche di caratteristiche di sicurezza verificabili dalle apparecchiature. Sui nuovi biglietti da €100 e €200 queste caratteristiche sono state perfezionate e ne sono state aggiunte altre che consentono di trattare i biglietti e controllarne l’autenticitĂ rapidamente. «Con l’introduzione delle nuove banconote in euro da €100 e €200 l’intera scala dei tagli continuerĂ a offrire un’efficace protezione dalla falsificazione», ha assicurato Yves Mersch, membro del comitato esecutivo. Il metodo di verifica rimane del resto “toccare, guardare, muovere”, ricorda la Bce. A fine giugno, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,circolavano 2,7 miliardi di banconote da 100 contro 2,5 miliardi di biglietti da 10. In termini di valore la banconota da 100 è il secondo taglio piĂą importante dopo quello da 50. Molto piĂą ‘rare’ le banconote da 200 euro, pari ad appena l’1% del totale. Le nuove banconote inizieranno a circolare il 28 maggio 2019.

Ultima modifica: 17 settembre 2018