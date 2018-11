Arriva Salvini a Cagliari, ma il pranzo con i sardi diventa un rebus: “Non si farÃ  in viale Regina Margherita”

Arriva Salvini a Cagliari, ma il pranzo con i sardi diventa un rebus: “Non si farà in viale Regina Margherita”. L’eventuale riunione conviviale, fanno sapere dall’entourage sardista, non si terrà presso la sede del partito ma in un’altra location ancora da confermare. C’è comunque grandissima attesa per l’arrivo del leader della Lega, mentre salgono le quotazioni di Christian Solinas come candidato governatore.

Ecco il programma della visita in Sardegna di Salvini, pubblicato nella pagina facebook del leader della Lega sarda Eugenio Zoffilli. Giovedì 22 novembre il ministro degli Interni sarà a alle 16 a Olbia per un incontro con la cittadinanza. alle 18: 30 appuntamento a Nuoro (evento con la cittadinanza) e alle 21 a Tortolì per l’inaugurazione della nuova sede Lega Ogliastra e a seguire cena aperta al pubblico.

Il giorno dopo il leader del Carroccio sarà alle 12 a Cagliari per la presentazione alla stampa del XXXIV Congresso del Partito Sardo d’Azione presso la sede Nazionale del Psd’Az in viale Regina Margherita 6 con i dirigenti del Partito. A seguire pranzo aperto al pubblico.

Ultima modifica: 17 novembre 2018