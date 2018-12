Arriva il car sharing anche a Uta: tre i punti di accesso in città

Anche il Comune di Uta aderirà al servizio di Car sharing, promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari. Già attivo nel capoluogo, consentirà di collegare tutti i 17 comuni in un’ ottica di sostenibilità ambientale. Tre i punti di accesso previsti nel paese: Piazza S’Olivariu e il Comune, Piazza Monumento e Piazza Garibaldi angolo con via Nuova.

Una volta attivato, il servizio consentirà riduzioni di costi e di emissioni nocive all’ambiente, favorendo la riduzione delle automobili in circolazione. Un moderno strumento, attivo da tanto tempo in tutta Europa, che consentirà a tanti cittadini di di poter contare su un’autovettura efficiente e disponibile su prenotazione, pagando solo per l’effettivo utilizzo. I risparmi per chi compie tragitti brevi nell’arco dell’anno saranno di tutto rispetto in relazione ai tanti costi fissi generati dall’acquisto e dall’uso di un’automobile (costo, assicurazione, bollo, tagliandi etc.). Il progetto verrà interamente seguito dalla città metropolitana senza alcun aggravio burocratico e di spesa per il Comune di Uta.

“E’ un ulteriore passo che la nostra comunità compie nell’ambito dei progetti di Città Metropolitana nella giusta direzione rivolta ai migliori servizi per i cittadini, che possano coniugare risparmi economici e rispetto dell’ambiente – afferma il sindaco Giacomo Porcu-. La Città metropolitana di Cagliari e con essa tutti i 17 Comuni che la compongono continuano nella scelta strategica della modernizzazione ed efficienza”.

“Siamo molto soddisfatti, a breve ci saranno altri importanti passi per dotare il Comune di Uta dei collegamenti con il CTM – aggiunge l’assessore Andrea Onali-. Speriamo che la Regione possa agevolare la volontà espressa da tutti i 17 Comuni della Città metropolitana.”

Ultima modifica: 12 dicembre 2018