Arriva a Cagliari il Torino FilmLab: cinque giorni di masterclass, proiezioni e incontri

Si terrà in Sardegna, dal 2 all’11 giugno, il fitto programma di eventi del Torino FilmLab – FeatureLab 2018: il programma – finanziato da Creative Europe Media – è destinato a team di sceneggiatori, registi e produttori per potenziare sia gli aspetti creativi che le strategie di produzione e promozione dei lungometraggi narrativi.

L’isola ospiterà per la prima volta il prestigioso workshop internazionale grazie alla partnership siglata tra la Fondazione Sardegna Film Commission e il Torino FilmLab, con l’obiettivo di formare nuovi produttori rafforzandone le competenze nello sviluppo di un progetto, dalla sceneggiatura alla fotografia e al suono fino alle strategie di marketing e distribuzione più innovative.

« Una collaborazione istituzionale tra la Sardegna e Torino che apre a nuove possibilità progettuali tra l’isola e la comunità internazionale di talents e produttori, con una focalizzazione su formazione e produzione nella quale la Sardegna Film Commission crede molto », sottolinea il presidente della Sardegna Film Commission Antonello Grimaldi.

Tra gli eventi a partecipazione gratuita aperti a professionisti, studenti e appassionati di cinema, domenica 3 giugno dalle 17.30 alle 20.30 si terrà la masterclass del regista rumeno Cristian Mungiu, Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2007 per il suo acclamato “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”, che verrà preceduta dalla visione del suo ultimo film, “Un padre, una figlia” (“Bacalaureat”, 2016). Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in inglese presso il cinema Odissea di Cagliari.

Martedì 5 giugno, dalle 18.30 alle 20.30 – sempre presso il cinema Odissea – sarà la volta della masterclass del regista e sceneggiatore Ritesh Batra, che presenterà “The Luchbox”, successo di critica e di pubblico venduto in più di 35 paesi dopo essere stato selezionato nel 2013 dalla Settimana della Critica di Cannes. L’ultimo film di Batra, “Le nostre anime di notte”, prodotto da Netflix e interpretato da Jane Fonda e Robert Redford, è stato presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Il programma di workshop e occasioni di incontro e scambio tra i professionisti e gli studenti isolani con i professionisti internazionali selezionati dal Torino FilmLab, si articolerà su diversi temi: strategie avanzate di audience engagement (sabato 2 giugno, dalle 16.30 alle 17.30), tecniche di post produzione (lunedì 4 giugno dalle 09.30 alle 10.30), workshop di consulenza sceneggiatura(lunedì 4 giugno dalle 18.30 alle 19.30), masterclass di sound design con Peter Albrechtsen, membro dell’Academy of Motion Picture Arts & Science e autore degli effetti sonori dell’ultimo film di Christopher Nolan “Dunkirk” (mercoledì 6 giugno, ore 18.30-19.30). Tutti i workshop si terranno presso l’Hotel Califfo di Quartu S. Elena.

Dopo una prima settimana di workshop e appuntamenti a Cagliari, i partecipanti selezionati dal Torino FilmLab si sposteranno in residenza di scrittura full immersion nella straordinaria cornice naturale dell’isola.

La partecipazione alle masterclass è gratuita. E’ richiesta una iscrizione via mail a: tfl.sardegna@gmail.com, specificando gli eventi che si intendono seguire.

Ultima modifica: 31 maggio 2018