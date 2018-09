Aria irrespirabile al mercato di San Benedetto, la denuncia dei nostri lettori. In tanti hanno scritto al nostro servizio Whatsapp: “Segnalo urgenza: Al mercato di San Benedetto aria irrespirabile fumo di fritto misto a sgradevole odore d’aceto appesta il sottopiano. Impossibile stazionare per far compere. Poveri i commercianti¬† Nessuno interviene nonostante le proteste! Direzione,vari uffici Asl , Carabinieri. Nessuno si muove!!!!!”.

Ultima modifica: 19 settembre 2018