Arborea, scontro auto-moto: Andrea Sanna non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Andrea Sanna, il giovane centauro di 19 anni, coinvolto ieri sera in un gravissimo incidente stradale ieri ad Arborea. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con una vettura avvenuto tra Corso Roma e via Italia. E’ morto pochi minuti fa all’ospedale Marino di Cagliari. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, ha subito operazioni delicatissime come l’amputazione della gamba sinistra. Ma è stato tutto inutile, purtroppo.

(foto di repertorio)

Ultima modifica: 13 dicembre 2018