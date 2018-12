Arborea, restano gravi le condizioni del centauro Andrea Sanna: “Serve sangue”

Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni Andrea Sanna, il giovane centauro di Arborea che ieri è rimasto vittima di un incidente stradale. Sanna si è scontrato con una vettura, una Volkswagen Polo guidata da una donna, nei pressi dell’incrocio tra corso Roma e via Italia. L’urto è stato violentissimo e le condizioni del giovane sono apparse da subito molto gravi. Al giovane è stata amputata la gamba sinistra e necessita di continue trasfusioni di sangue.

Un appello viene lanciato anche dal primo cittadino di Arborea Manuela Pintus che chiede: “Serve donare sangue per Andrea. È possibile recarsi in qualsiasi centro trasfusionale e dare il nominativo di Andrea Sanna. Vi ringraziamo per quanto potrete fare”

Ultima modifica: 13 dicembre 2018