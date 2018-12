Arborea in lutto per la morte di Andrea Sanna: “Ci mancherai tantissimo”

La comunità di Arborea piange la prematura scomparsa di Andrea Sanna, il giovane centauro che ieri è spirato in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Diciannove anni appena, il destino è stato crudele con lui. Lo scontro con una Volkswagen Polo nei pressi dell’incrocio di corso Roma e via Italia ad Arborea è stato fatale per il giovane che, trasportato prima in codice rosso presso il nosocomio di Oristano, è stato, poi, trasferito all’ospedale Marino di Cagliari dove, nella tarda serata di ieri, il suo cuore ha cessato di battere. Tantissime le persone che si erano recate per donare il sangue dopo un appello lanciato sui social dalla famiglia del ragazzo, ma tutto è stato inutile.

“L’amministrazione e tutta la comunità – scrive Manuela Pintus sindaco di Arborea – si uniscono al dolore di Enrico, Valeria, Federico e di tutti i familiari per la prematura scomparsa di Andrea. Per domani 15 dicembre 2018 è proclamato, in concomitanza con le esequie del nostro concittadino, il lutto cittadino. Si invitano tutti i cittadini, gli enti, le istituzioni, i titolari di attività produttive e commerciali, le associazioni sociali, sportive e culturali a esprimere la propria partecipazione al lutto anche con la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre e nelle forme ritenute più opportune. Il funerale sarà celebrato sabato 15 dicembre alle ore 15.00 presso la Chiesa del Santissimo Redentore di Arborea”.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018