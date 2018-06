Arbatax, Medaglia di bronzo al Valor di Marina per “l’angelo dei migranti” Matteo Gregorio

Consegnata questa mattina ad Arbatax, in occasione della festa della Repubblica, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, la Medaglia di bronzo al Valor di Marina, al Sottocapo di 1a Cl Np Matteo Gregorio, che impegnato in

diverse operazioni di soccorso di migranti durante la missione internazionale Frontex in Grecia, si è “distinto per il notevole coraggio e per l’elevatissima professionalità”.

L’11 giugno, il militare in occasione dei festeggiamenti della festa della Marina che si terranno ad Ancona, riceverà dalle mani del Capo di Stato Maggiore Marina, la medaglia d’oro al valore di Marina, ricevuta a seguito di un importante soccorso a favore di migranti nel canale di Sicilia avvenuto nel maggio 2017. La decorazione si unisce a quella già attribuita al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Tenente di Vascello Antonello Fava, che nel 2014 fu decorato con la Medaglia d’argento al Valor di Marina, a seguito di un soccorso ad una nave mercantile con a bordo 800 immigrati, la quale navigando con i motori bloccati in avanti, rischiava di collidere con le coste pugliesi.

“Tali decorazioni contribuiscono ad innalzare il livello di professionalità e il prestigio del personale in forza all’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax,- affermano i militari- nonché risultano un importante riconoscimento per l’operato del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera che negli ultimi anni si è particolarmente messo in luce per le grandi capacità nella gestione di eventi S.A.R. a grandi numeri avvenuti talvolta anche in contesti internazionali”.

Ultima modifica: 2 giugno 2018