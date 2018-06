Arbatax Borgo Marinaro, un fine settimana tra enogastronomia, storia e cultura

E’ tutto pronto per la quarta edizione dell’attesissima manifestazione culturale ed enogastronomica Arbatax Borgo Marinaro, inserita nel circuito Aspen “Primavera nel cuore della Sardegna”, a cura dell’Associazione Vele Corsare, sostenuta e patrocinata dal Comune.

Sabato 2 e domenica 3 giugno, le porte del borgo si apriranno ancora una volta per fare scoprire la bellezza, la cultura, le arti, i mestieri e le degustazioni tipiche di un borgo di pescatori divenuto negli anni un’importante meta turistica. Ben cinquanta i punti di ristoro aperti per l’occasione, che i visitatori scopriranno dislocati tra i dedali delle vie del centro costiero dove troveranno tantissime ricette con prodotti della tradizione marinaresca ponzese che col tempo si sono legati indissolubilmente con la locale agropastorale.

Cultura del cibo, identità, qualità della vita e rispetto per l’ambiente continuano ad essere gli elementi cardine della manifestazione orchestrata dalla vulcanica Associazione Vele Corsare.

Anche in questa edizione sono tantissimi gli eventi collaterali che allieteranno i presenti: fra i vari appuntamenti di rilievo ci sarà spazio per esposizioni di artigianato, mostre fotografiche, raduno d’auto d’epoca, laboratori di intrattenimento per bambini, reading letterari, visite guidate al parco naturalistico Bellavista, al Faro e al Teleposto meteo. Immancabile il tour alla scoperta dei murales del porto e al disegno dedicato alla centesima edizione del Giro d’Italia, che lo scorso anno ha visto Tortolì-Arbatax come città tappa.

E ancora la manifestazione strizza l’occhio allo sport con la gara di nuoto “Trofeo Borgo Marinaro Arbatax”. Novità di quest’anno il 1° Palio Remiero, una sfida tra equipaggi su imbarcazioni da 8,5 metri nelle acque antistanti il molo di Levante del porto. Da non perdere, fra gli eventi collaterali, domenica mattina al teatro San Francesco, il saggio di pianoforte di giovani musicisti ogliastrini.

Questo e tanto altro succederà questo weekend nel borgo di Arbatax. “Questo fine settimana Arbatax ospiterà una delle manifestazioni fiore all’occhiello della nostra cittadina, che con gli anni è diventata un appuntamento immancabile – commenta il consigliere con delega al Turismo, Loredana Secci. Ancora una volta il borgo sarà vestito a festa e metterà in mostra le sue grandi bellezze, sarà una due giorni ricca di eventi da non perdere. Seguendo i criteri green che ispirano l’iniziativa, – conclude- invitiamo i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici messi a disposizione per l’intero fine settimana, al fine di ridurre così il traffico di auto”.

“Siamo felici perché la manifestazione in questi anni è cresciuta. Fra i nostri obiettivi, infatti, quello di contribuire a far conoscere Arbatax oltre i confini regionali, mirando a destagionalizzare il turismo- commenta Matteo Musella, Presidente dell’Associazione Vele Corsare -. Ciò che ci rende orgogliosi è che si è instaurato ancora di più uno spirito collaborativo: tanti volontari, associazioni e privati coinvolti nella manifestazione, dove ognuno ha dato il suo prezioso contributo. E, infatti, abbiamo realizzato un calendario ricco di eventi collaterali per un fine settimana dove il visitatore troverà non solo buon cibo ma anche tanto altro: cultura, sport, natura. Doveroso ringraziamento al comune e ai tanti che si sono impegnati per contribuire all’organizzazione di questa edizione”.

S’invitano i cittadini in vista della partecipazione di numerosi visitatori da tutta l’Isola, a lasciare a casa l’auto e raggiungere il borgo utilizzando i mezzi pubblici messi a disposizione per l’evento. Sarà attivo il servizio navetta: sabato dalle 7 alle 2, domenica dalle 7 all’1.

Il link al sito con tutti i dettagli dell’evento, le cartine con gli eventi collaterali, punti di interesse e punti enogastronomici http://www.arbataxborgomarinaro.it/index.htm#.Ww-sHUiFPIU

(FOTO DI Michela Pisu)

Ultima modifica: 1 giugno 2018