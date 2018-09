Arabia Saudita, fa un selfie mentre mangia in un luogo pubblico con una donna: arrestato

Un lavoratore alberghiero egiziano, è stato arrestato in Arabia Saudita dopo che un suo video e un selfie che mostrano mentre fa colazione con una donna, è diventato virale sui social media. La clip di 30 secondi mostra l’uomo non identificato che stava mangiando alla sua scrivania accanto a una collega che indossava un velo a figura intera. Nel firmato di circa 30 secondi l’uomo, con un forte accento egiziano, riprende la scena mentre fa colazione con la donna, ricoperta con un velo che le lascia scoperti soltanto gli occhi che sembra imboccare l’uomo. Se ne dà notizia sui media arabi, presentando un video pubblicato sui social media dallo stesso uomo prima di essere arrestato. In Arabia Saudita, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, le donne sole non possono sedersi allo stesso tavolo di uomini single. In ogni spazio ci sono aree riservate alle “famiglie”, incluse donne sole, dove gli uomini possono entrare solo se assieme alle loro rispettive “famiglie”, ma non da soli. Il video, su Twitter è stato visualizzato più di 130mila volte in poche ore. Ora l’uomo, è stato arrestato dal ministero del lavoro e dello sviluppo sociale. Secondo il comunicato del ministero, l’uomo ha commesso “gravi violazioni e ha occupato un posto a sedere riservato ai cittadini sauditi”.

Ultima modifica: 11 settembre 2018