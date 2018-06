Aquarius a Valencia, Renzi punge Salvini: “Ha fatto solo il bullo con 629 disgraziati”

Nel giorno dello sbarco di Aquarius a Valencia, Renzi torna in campo in tv e attacca pesantemente Salvini: “Il ministro leghista ha fatto il bullo con 629 disgraziati, ma non è cambiato nulla — ha detto a Lucia Annunziata su RaiTre- ha fatto uno spot, ma da domani rimane tutto uguale. I porti sono ancora aperti e l’Italia è più isolata di prima. Macron non ci ha chiesto scusa e siamo andati comunque all’Eliseo, Non si può fare politica sulla pelle dei deboli. Un milione di like non vale una vita”.

Ultima modifica: 17 giugno 2018