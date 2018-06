Aquarius, Sos Mediterranee: migranti “esausti e con mal di mare”. La nave costeggia la Sardegna

di Paolo Rapeanu

“#Dattilo, la nave di Guardia costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. #Aquarius proseguirà lungo costa orientale #Sardegna per ripararsi da maltempo altrimenti insopportabile per persone a bordo, esauste, scioccate e con mal di mare”. A scriverlo, sul proprio profilo ufficiale di Twitter, è Sos Mediterraneee, la Ong francese che si sta occupando del trasporto dei 629 migranti al porto di Valencia, in Spagna. Il cambio di rotta è dettato dalle condizioni meteo, peggiorate nelle ultime ore. Non si sa ancora se il passaggio a poche miglia dall’Isola resterà tale o se è previsto un possibile attracco.

Già ieri sera, con un altro tweet di Sos Mediterranee, si era capito che la situazione a bordo dell’Aquarius è tutt’altro che semplice: “’Mi gira la testa, continuo a vomitare, è difficile’“, dice un sopravvissuto. Ieri sera gli uomini ancora su ponte esterno di #Aquarius sono stati trasferiti all’interno al sicuro e hanno ricevuto cure per mal di mare. La strada per #Valencia è ancora lunga e difficoltosa”.

Ultima modifica: 14 giugno 2018