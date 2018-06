Aquarius, il sindaco di Tortolì: “Non è previsto l’attracco al porto di Arbatax”

La nave Aquarius non attraccherà ad Arbatax, anche se sta costeggiando la Sardegna a causa del maltempo.

Lo assicura il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas: “In merito all’ipotesi di attracco della nave Aquarius al porto di Arbatax, dai contatti intrapresi con gli organi competenti, allo stato attuale, l’informazione non trova nessun riscontro. Pertanto le notizie che stanno circolando in rete non corrispondono a realtà”.

La notizia era stata anticipata da Mauro Pili e tutti i quotidiani nazionali confermano comunque che la nave con a bordo 629 migranti ha fatto rotta verso la Sardegna.

