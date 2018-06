Aquarius, Salvini: “Andrà in Spagna. Non possono decidere dove finire la crociera”

“Andrà in Spagna, certo. Non possono decidere dove cominciare e dove finire la crociera”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini , lasciando la Camera dopo la riunione del gruppo della Lega. L’esponente dell’esecutivo bollando come “crociera” l’Aquarius che ha salvato i migranti al largo della Libia ha riacceso la polemica. Tante le proteste sui social. “Mi sembra che l’arrivo sia previsto sabato senza intoppi”, aggiunge Salvini. – “E’ tutto sotto controllo. Non c’è alcun problema” con la nave Aquarius, diretta in Spagna con centinaia di migranti a bordo.

Ultima modifica: 14 giugno 2018