Aquarius, i profughi hanno paura di tornare in Libia: uno minaccia di buttarsi dal ponte

Momenti di grande tensione a bordo della nave Aquarius: molti profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno di loro ha tentato di buttarsi dal ponte per protesta e disperazione. “Sulla nave crescono ansia e disperazione a bordo – dice il team di Msf nelle dichiarazioni riportate da Repubblica- Abbiamo informato tutti sulla situazione attuale. Un uomo ha minacciato di buttarsi in mare, dicendo di aver paura di essere riportato in Libia”. A bordo tantissimi minori e molte donne, alcune incinte.

“Non ci sono le condizioni minime di sicurezza, la nave Aquarius non può arrivare in Spagna”: nella notte voci disperate arrivano da giornalisti e altre fonti all’interno della nave stessa. A rilanciarle è la trasmissione Linea Notte di Rai 3 condotta da Maurizio Mannoni: impossibile arrivare a Valencia con previsioni meteo difficilissime, ci vorrebbero tre giorni di navigazione e sono previste onde altissime.

Ultima modifica: 12 giugno 2018