“Aquarius non può andare in Spagna, non ci sono le condizioni minime di sicurezza”

“Non ci sono le condizioni minime di sicurezza, la nave Aquarius non può arrivare in Spagna”: nella notte voci disperate arrivano da giornalisti e altre fonti all’interno della nave stessa. A rilanciarle è la trasmissione Linea Notte di Rai 3 condotta da Maurizio Mannoni: impossibile arrivare a Valencia con previsioni meteo difficilissime, ci vorrebbero tre giorni di navigazione e sono previste onde altissime.

La battaglia navale dunque potrebbe riaprirsi, nel giorno che ha visto io premier spagnolo Sanchez fare una mossa una tantum e dichiarare di volere accogliere gli oltre 600 migranti in viaggio dopo la chiusura dei porti italiani. Le prossime ore del mattino saranno decisive: Salvini farà un passo indietro per ragioni umanitarie o terrà il punto? Il Viminale si è detto pronto a offrire motovedette di appoggio, per accompagnare la nave. Ma la situazione nella notte è di assoluto stallo.

Ultima modifica: 12 giugno 2018