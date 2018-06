Aquarius, migranti trasportati verso la Spagna: in azione anche navi italiane

di Paolo Rapeanu

Gli oltre seicento migranti a bordo della nave Aquarius sarnno portati in Spagna, nel porto di Valencia. La conferma è definitiva, la novità è che per aiutarli entrano in azione anche navi battenti bandiera italiana, “secondo il piano del MRCC di Roma”, fa sapere, con un tweet, Sos Mediterranee. Per gli uomini, le donne e i bambini presenti a bordo dell’imbarcazione si avvicina dunque l’ora dell’approdo in Europa. Non in Italia, come si pensava all’inizio: dopo lo stop da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini sono state tante le ipotesi messe in campo.

E, alla fine, c’è stata la disponibilità spagnola ad accogliere le centinaia di stranieri. Non si sa ancora l’orario esatto dell’arrivo, quello che è certo è che anche l’Italia ha garantito i soccorsi, ma non i porti.

Ultima modifica: 12 giugno 2018