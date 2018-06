Aquarius, Macron al veleno sulla gestione migranti: “Comportamento dell’Italia vomitevole”

Sulla vicenda dei migranti dell’Aquarius arrivano parole durissime dalla Francia, dal portavoce del Presidente Emmanuel Macron, che descrive il comportamento dell’Italia “vomitevole”. Considerata irresponsabile e cinica sulla gestione migranti. Non √® tardata ad arrivare la replica del vice premier Luigi D iMaio¬†“Proprio loro parlano…Sono contento che¬† abbiano scoperto la responsabilit√†.¬†Se vuole li aiutiamo. Aprano i loro porti e se vogliamo gli trasferiamo un po’ di persone in Francia”.

Al vetriolo la replica del Carroccio: “Sull’immigrazione vomitevole √® la posizione della Francia di Macron, non quella del ministro Salvini. Il portavoce di ‘En Marche’¬†pensi al suo Governo e si sciacqui la bocca prima di parlare dell’Italia e di Salvini”.

Intanto, continuano le operazioni di trasbordo dei 629 naufraghi a bordo della nave Aquarius ferma¬† a 27 miglia da Malta con l’aiuto di¬† tre motovedette della Guardia Costiera italiana per il loro trasferimento in Spagna, nel porto di Valencia.

Nella mattinata a Catania è arrivata con la marina militare italiana una nave con a bordo oltre novecento migranti.

Non si sbilancia l’Unione Europea sulla vicenda¬†¬†Aquarius e sulle decisioni¬†italiane. “Non √® questione se¬†“sia legale o meno, ma se sia adeguato e in linea con la politica migratoria europea”, la dichiarazione del commissario europeo Dimitris Avramopoulos sul sito quotidiano.net.¬†“Non seguiremo”¬†la strada di chi ha detto che il comportamento dell’Italia √® illegale.¬†Molta attenzione √® stata data alla vicenda di¬†Aquarius ma questo √® solo un incidente, un caso”. In queste ore “l’Italia sta salvando altri 900 migranti e mantiene le sue responsabilit√†. Voglio esprimere i ringraziamenti per gli erculei sforzi che l’Italia ha fatto negli ultimi tre anni, e per questo deve essere lodata. La Commissione continuer√† a sostenere l’Italia”.

Ultima modifica: 12 giugno 2018