“Aquarius, la nave con 629 migranti fa rotta verso la Sardegna”

“La nave Aquarius sta navigando ad una velocità di nove nodi verso la Sardegna. Non è escluso che tra qualche ora la nave chieda di attraccare in un porto sardo per le gravi condizioni in cui si troverebbe gran parte dei migranti a bordo”. A dirlo è Mauro Pili, leader di Unidos, che mostra il tracciato nel quale si vede il viaggio dell’imbarcazione con a bordo 629 migranti.

“In una comunicazione di stanotte i responsabili a bordo della nave Sos Mediterranee hanno fatto sapere che con onde alte 4 metri la navigazione sta diventando impossibile. Per questa regione la nave ha cambiato rotta”, prosegue Pili, “nelle prossime ora la decisione dovrà essere presa”.

Ultima modifica: 14 giugno 2018