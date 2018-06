Aquarius, confermata rotta verso la Sardegna: la nave dei migranti a poche miglia

di Paolo Rapeanu

La nave Aquarius punta la prua verso la Sardegna: a bordo ci sono i 629 migranti che, da qualche giorno, attendono di conoscere il loro destino. La destinazione finale è Valencia, in Spagna, dopo l’ok del premier spagnolo che ha fatto seguito ai “porti chiusi” del ministro degli Interni italiano Matteo Salvini. Ma le condizioni meteo, col mare agitato, hanno portato a un cambio di rotta. E la nave si trova nei pressi delle coste dell’Isola, come si può vedere anche dalla posizione in tempo reale grazie al sito internet www.marinetraffic.com .

Ultima modifica: 14 giugno 2018