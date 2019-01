Appende il cane a un albero e poi lo uccide a calci: “Non mi faceva dormire la notte”. Questa l’assurda spiegazione di un caso che sconvolge il mondo animalista, e non solo: un uomo ha legato il suo cane a un albero per poi prenderlo a calci e a bastonate, sino ad ammazzarlo. Il video è addirittura diventato virale su Whatsapp, in una vicenda vergognosa che proviene dall’Argentina. La Polizia ha poi arrestato il 22enne nella città di Santiago del Estero. L’uomo avrebbe “giusticato” con queste parole il suo orrendo gesto: “L’ho uccisa, non mi lasciava dormire. Era sveglia e abbaiava tutta la notte. Allora oggi sono andato, l’ho appesa e l’ho uccisa”.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019